Липецкая область нарастила объем производства картофеля на треть

В Липецкой области за пять месяцев 2025 года объем производства переработанного картофеля увеличился почти на треть. Общий объем товаров, отгруженных предприятиями региона, составил 134,5 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

«Липецкая область укрепляет лидерские позиции в производстве переработанного картофеля, объемы которого выросли на 30%. Регион остается крупнейшим поставщиком картофеля фри и картофельных долек в торговые сети и предприятия общепита по всей России»,— отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Производство мясосодержащих консервов с января по май выросло на 4%, колбасных изделий — на 9%. Выпуск консервов из мяса и субпродуктов птицы увеличился более чем в три раза. Производство соевого масла превысило 47 тыс. т, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Экспорт соевого масла составил 3,8 тыс. т, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В молочной отрасли также наблюдается рост: производство питьевого молока увеличилось на 5%, творога — на 8%, кисломолочных продуктов — на 11%. Выпуск мороженого вырос в 2,2 раза. Производство дрожжей увеличилось на 20,5%. Детское питание также демонстрирует положительную динамику: выпуск молочной продукции для детей вырос на 4%, продукции на зерновой основе — на 22%, а питьевой воды и напитков для детского питания — на 6%.

Глава минсельхоза региона Екатерина Маркова отметила, что Липецкая область уделяет особое внимание развитию перерабатывающих предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест. Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях пищевой промышленности за первый квартал 2025 года выросла на 17,8%, приблизившись к 93 тыс. руб.

Алина Морозова