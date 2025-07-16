Бизнес вышел на чистую воду

В минувшие выходные на Ижевском пруду прошел второй этап парусной бизнес-регаты издательского дома (ИД) «Коммерсантъ». В ней приняли команды из разных регионов России, в том числе две из Удмуртии. Цели соревнования — популяризация парусного спорта, привлечение внимания региональных властей к развитию береговой инфраструктуры, развитие деловых связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яхты во время регаты на Ижевском пруду

Фото: Евгений Князев Яхты во время регаты на Ижевском пруду

Фото: Евгений Князев

В бизнес-регате «Коммерсантъ» участвуют команды с разным уровнем подготовки. Это представители федеральных и региональных компаний, которые поддерживают спортивные увлечения своих сотрудников. В 2025 году регата состоит из четырех этапов, которые пройдут в разных городах страны, имеющих подходящую акваторию, инфраструктуру и флот.

Первый этап состоялся в Санкт-Петербурге 14-15 июня. Местом для второго был выбран Ижевск. Регата прошла на базе яхт-клуба More. Как рассказал на открытии заместитель генерального директора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин, он приезжал в 2024 году в столицу Удмуртии, чтобы посмотреть площадку, и убедился в достаточно высоком уровне оснащения яхт-клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин

Фото: Евгений Князев Заместитель генерального директора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин

Фото: Евгений Князев

«Бизнес-регата “Коммерсантъ” — это мероприятие “Ъ.Клуба”, который мы презентовали весной. Каждый год регата открывает новую акватории. В 2025 году таким местом стал Ижевск. В следующем году, возможно, Набережные Челны, Челябинск или Самара. Все зависит от инфраструктуры, наличия парусного флота, логистики, гостиничной инфраструктуры, гостеприимства властей и бизнеса. Для регаты нам нужен монофлот, и это большая редкость, когда необходимое количество лодок собрано в одном месте. Ижевск — один из тех городов, где все сосредоточено в одном месте. Надеюсь, развитие этого вида спорта в регионе найдет поддержку властей и будет успешным»,— отметил господин Нелюбин.

По его словам, регата “Ъ” — это не только спортивное мероприятие, это еще и возможность представителей бизнеса и власти общаться «без галстука» в клубной атмосфере. Чем шире география проведения подобных мероприятий, тем больше внимания общества и власти они привлекают, а, значит, дают новые возможности для развития регионов.

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«Мы хотим сделать парусный спорт доступным для всех. В нашей стране много воды и красивых мест, но инфраструктура для парусного спорта развита плохо. Мало марин, профессиональных клубов, практически отсутствую детские школы для занятий этим красивым видом спорта, недостаточно лодок. Местные власти должны развивать этот вид спорта, ведь это экологически чистый вид активности, парусные гонки это настоящая интеллектуальная игра, требующая не только физической силы, но и знание тактики и стратегии. Важно увлекать им детей, которые научатся понимать и чувствовать ветер, управлять парусом и принимать самостоятельные решения»,— пояснил господин Нелюбин.

Бизнес-регата позволяет наладить коммуникации между разными компаниями, которые в ней участвуют. Они общаются в неформальной обстановке, договариваются о бизнесе. Соучредитель яхт-клуба More Александр Сергеев отметил важность развития водных видов спорта и поддержки в этом со стороны бизнеса и власти. У яхт-клуба серьезные планы по дальнейшему улучшению инфраструктуры в Ижевске, однако пока недостаточно внимания этому перспективному направлению с точки зрения спорта и туризма уделяется со стороны городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец яхт-клуба More Александр Сергеев

Фото: Евгений Князев Совладелец яхт-клуба More Александр Сергеев

Фото: Евгений Князев

«Мы рады, что стали частью второго этапа бизнес-регаты. Очень важно узнавать свою родину, открывать новые места для путешествий по России и рассказывать о парусном спорте. Часто желают в таких соревнованиях попутного ветра, но мы все здесь одновременно являемся спортсменами и предпринимателями, поэтому можем спокойно идти против ветра»,— сказал господин Сергеев.

Всего в этом этапе регаты в Ижевске приняли участие восемь экипажей, в том числе две местные команды — представители логистической компании «Квиктранс» и издания «Коммерсантъ-Удмуртия».

В первый день команды знакомились с предоставленными лодками и шкиперами, прошли ознакомительный маршрут по пруду, а вечером для них был организован гала-ужин в одном из ресторанов Ижевска. Во второй день состоялись основные гонки. Их результаты оценивала профессиональная судейская бригада. Участникам повезло с погодой: ветер хоть и был переменчивый, однако достаточной скорости, чтобы лодки шли под парусом.

При этом команды из-за пределов Удмуртии смогли насладиться красивыми видами пруда и города. Для многих наличие такого большого водоема, подходящего для крупных соревнований по парусному спорту, стало открытием. Они отмечали, что в Ижевске стоит больше проводить подобных событий, ведь они привлекают внимание не только местных жителей, но и туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призовые места от 1-го к 3-му заняли команды «Росконгресс», «ADS» и «Орион»

Фото: Евгений Князев Призовые места от 1-го к 3-му заняли команды «Росконгресс», «ADS» и «Орион»

Фото: Евгений Князев

Победителей регаты назвали на торжественной церемонии награждения. Лидером стала команда «Росконгресс», «серебро» получил экипаж, представлявший компанию ADS, на третьем месте оказалась команда «Орион». Ижевская компания «Квиктранс» стала четвертой по итогам гонок, команда «Ъ-Удмуртия» пришла пятой. Также отметили команды компаний A7 Holding, «Сберстрахование жизни», ТНФ.

Третий этап бизнес-регаты «Коммерсантъ» пройдет 30-31 августа в Москве, четвертый — 20-21 сентября в Сочи. В ноябре планируется организовать большой финал с вручением ценных призов и переходящего кубка. Генеральный партнер мероприятия — A7 Holding. Регата прошла при поддержке часовой мануфактуры «Константин Чайкин» и спортивного портала «Рейтинг букмекеров».