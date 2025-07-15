Группа ФИНГО рассказала о развитии экологического машиностроения на Иннопроме

Выделение отечественного экологического машиностроения в отдельный отраслевой сегмент, развитие научной школы и технологий, конкуренция со стороны иностранных производителей, создание рабочей группы для формирования государственной программы развития отрасли. Эти и другие вопросы подняла Заира Махачева, генеральный директор Группы ФИНГО, в рамках своего выступления на сессии «Чистый воздух как фактор экологического благополучия в регионах», организованной ИД «Коммерсант» на полях международной промышленной выставки Иннопром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

«Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2035 года, доля российского оборудования на отечественном рынке экологического машиностроения должна увеличиться до 80%»,— отметила госпожа Махачева. «Однако в данный момент нам не хватает объективной аналитики, чтобы оценить достижение целей стратегии. Мы находимся в серой зоне и двигаемся вперед, исходя из нашего внутреннего понимания, полученного на основании тех клиентских заявок, которые к нам приходят. Это одна из главных причин, по которой экологическое машиностроение нужно выделить в отдельный сегмент. Меры поддержки нашей отрасли должны быть адресными, для ее развития должна быть создана специальная программа».

Особое внимание спикер уделила конкуренции со стороны игроков из стран Юго-Восточной Азии, отметив, что иностранные компании заходят на российский рынок и предлагают цены ниже, чем у отечественных производителей.

«Сегодня мы, к сожалению, не можем объективно оценить, какой объем китайского или индийского оборудования представлен на российском рынке. А ведь производители из стран Юго-Восточной Азии — наши главные конкуренты. Они в состоянии занизить стоимость контракта на 30%, поскольку их собственные фонды развития способны компенсировать эти затраты. У нас таких фондов поддержки нашей отрасли нет. При этом являясь современным машиностроительным предприятием, мы обязаны и содержать сервисные службы, и развивать научно-исследовательскую деятельность»,— рассказала Заира Махачева.

Решение этих острых для отрасли вопросов генеральный директор Группы ФИНГО видит в создании рабочей группы при Министерстве промышленности и торговли с целью формирования отдельной государственной программы развития российского экомаша, которая позволит учесть интересы заказчиков и производителей, а также поддерживать и развивать НИОКР.

Развитию технологических решений в сфере промышленной экологии посвятил часть своего доклада Николай Булатов, директор направления энергоемких производств Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Спикер отметил, что весной этого года в Сколково под эгидой Минприроды прошла экспертная сессия «Новые технологии чистого воздуха», где было представлено 12 решений, прошедших предварительный отбор. Одним из них стали электрофильтры с жесткими коронирующими электродами, над разработкой которых трудится Группа ФИНГО. Господин Булатов выделил это решение в качестве одного из наиболее перспективных в сфере технологий для чистого воздуха. В мае этого года на полях Startup Village 2025 Группа ФИНГО и Фонд «Сколково» заключили соглашение о развитии партнерства. В планах Группы ФИНГО – создание в Сколково Центра научных разработок, где планируется вести ускоренную локализацию и доработку передовых мировых решений для улавливания как твердых частиц, так и химических соединений.

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