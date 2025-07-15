Суд обязал власти принять в собственность пешеходную переправу под Тутаевом

Тутаевский городской суд обязал органы местного самоуправления принять в муниципальную собственность пешеходную переправу через реку Ить, ведущую к деревне. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

К прокурору Ярославской области Клименту Юрздицкому обратился житель деревни Тимоханово, который пожаловался на отсутствие транспортной доступности. В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что мост востребован у местных жителей, однако его регулярно смывает в период паводка. Переправа никому не принадлежит, ее содержанием также никто не занимается.

В мае 2025 года прокуратура заставила тутаевское МКУ привести мост в порядок, однако разовый ремонт не решает существующую проблему. Ввиду этого прокурор обратился в суд.

«По результатам проверки Тутаевская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на органы местного самоуправления обязанности поставить на учет бесхозяйную пешеходную переправу через реку Ить около деревни Тимоханово Тутаевского района и принять ее в муниципальную собственность»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова