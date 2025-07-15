Уголовное дело возбудили из-за нападения бездомных собак на ребенка

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребенка в Челябинске. Это решение принято после жителей жителей в информационный центр СКР о бездействии местных властей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в июле в Челябинске несколько агрессивных собак напали на шестилетнего мальчика возле продуктового магазина. Ребенок получил укусы и был госпитализирован.

Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение этого поручения.

Дарья Мировщикова