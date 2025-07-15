Перевозки черных металлов на ЮВЖД выросли на 3,3% за год

В первом полугодии 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областях) перевезли 28 тыс. ДФЭ черных металлов (двадцатифутовый эквивалент, условная единица вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 6,1 м). Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В 28 тыс. ДФЭ было отправлено 918 тыс. т черного металла, что на 7,2% больше, чем в январе–июне 2024 года.

Всего за шесть месяцев на ЮВЖД во всех видах сообщения было отправлено около 46,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Перевезено более 1,1 млн т грузов.

Кабира Гасанова