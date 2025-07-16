УФАС высокого полета

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии смогло убедить арбитражный суд в незаконности решения регионального УФАС по поводу отбора подрядчика авиаперелета делегации республики из Уфы в Волгоград и обратно. Стоимость контракта с питерским ООО «Скайкоптер» составила 14,3 млн руб. В конце 2022 года комиссия УФАС пришла к выводу, что конкурсная процедура по отбору перевозчика была проведена с нарушениями. К аналогичным выводам пришло управление СКР, по материалам которого руководители минтранса Башкирии были признаны виновными в превышении полномочий. Арбитражный суд Башкирии не согласился с доводами УФАС. Юристы полагают, что отменить решение суда будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал незаконным решение УФАС по Башкирии по итогам отбора подрядчика визита правительственной делегации в ДНР в марте 2022 года.

С соответствующим иском в суд обратилось министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Как сообщал «Ъ», в декабре 2022 года комиссия республиканского УФАС возбудила антимонопольное дело по признакам нарушения конкуренции в отношении минтранса Башкирии и питерской компании «Скайкоптер», предоставляющей услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем. Поводом для проверки стали материалы прокуратуры республики.

Весной 2022 года министерство объявило запрос предложений по отбору подрядчика для организации визита из Уфы в ДНР через Волгоград и обратно. «Ютэйр» предложил организовать полет за 11,5 млн руб., агрегатор чартерных рейсов Take Jet — за 13,5 млн руб., «Джэт трейдинг групп» — 13,8 млн руб., «Скайкоптер» — 14,3 млн руб. Комиссия минтранса пришла к выводу, что условиям соответствует только предложение питерского «Скайкоптер». Был объявлен аукцион начальной ценой 13,28 млн руб., на который поступила только одна заявка — от «Скайкоптера». Итоги подводились 30 марта, а 7 апреля стороны заключили госконтракт. При этом фактически перелет состоялся в 20-ых числах марта, а отбор подрядчика, по мнению УФАС, было с нарушением закона о контрактной системе, так как министерство требовало у потенциальных подрядчиков действующий сертификат эксплуатанта воздушных судов. По мнению ведомства, это условие «создает преимущественные условия участникам закупки, относящимся к гражданской авиации, а также ограничивает участников закупки, относящихся к иным видам авиации».

Суд не согласился с доводами УФАС. Он отметил, что «использование воздушных судов в отсутствие сертификата (свидетельства) эксплуатанта допустимо только в целях осуществления функций государства и обеспечения решения государственных задач». А это «не соотносится с предметом и формой проводимой закупки», указано в решении.

Спорный отбор подрядчика ранее стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева и действующего заместителя руководителя того же министерства Руслана Гарипова. В феврале этого года Кировский райсуд Уфы признал их виновными в превышении должностных полномочий. Экс-министру назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, господину Гарипову — два года условно. Вину они не признали.

По версии следствия, чиновники в 2022 году превысили полномочия при заключении двух госконтрактов общей стоимостью 34,5 млн руб. на перелет правительственных делегаций в Волгоград и в Узбекистан. Понимая, что конкурсный отбор авиаперевозчика займет время, Александр Булушев, являясь министром, предложил подчиненному Руслану Гарипову найти частного перевозчика. Им стал «Скайкоптер». Подрядчик за свой счет перевез делегации туда-обратно, а контракты с ним были заключены постфактум, было установлено в суде.

Сегодня ВС Башкирии должен рассмотреть апелляционные жалобы господ Булушева и Гарипова на приговор.

Спора по поводу оспаривания решения УФАС по перелету делегации Башкирии в Узбекистан в картотеке арбитражного суда найти не удалось.

В пресс-службе УФАС по Башкирии сообщили, что подадут апелляционную жалобу на решение суда.

«Позиция суда по двум принципиальным вопросам — требованию сертификата эксплуатанта и определению сроков исполнения — представляется более аргументированной. Суд дал системную правовую оценку и последовательно опроверг позицию антимонопольного органа. Вероятность отмены решения в апелляции представляется низкой. Позиция суда соответствует системному толкованию норм 44-ФЗ и Воздушного кодекса. Что касается уголовного приговора, арбитражное решение, безусловно, не имеет преюдициальной силы, но может сыграть роль в апелляции. Подтверждение законности модели закупки и ее соответствия публичным интересам ослабляет тезис об умышленном превышении полномочий»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов