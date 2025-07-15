Мошенник под видом сотрудника ФСБ вымогал миллион у нижегородского полицейского

В Нижнем Новгороде на 7 лет и один месяц строгого режима осужден мошенник, который под видом сотрудника ФСБ вымогал 1 млн руб. у полицейского. По данным СКР, злоумышленник угрожал полицейскому физической расправой и обещал распространить недостоверные сведения, которые могли бы опозорить потерпевшего.

После задержания по месту жительства мошенника силовики обнаружили огнестрельное оружие, на которое у него не было лицензии.

Задержанному были предъявлены обвинения в вымогательстве и незаконном хранении оружия. До оглашения приговора фигурант находился под арестом.

Андрей Репин