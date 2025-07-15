Подсудность по делу экс-гендиректора ПЦБК определит Пермский краевой суд

Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство представителей прокуратуры изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Группа предприятий “Пермская целлюлозно-бумажная компания”» Ирины Порошиной и представителя предприятия ООО «Прикамский картон», входящего в группу, Лилии Корзун. Об этом сообщает Properm.ru. Для определения подсудности дело направлено в Пермский краевой суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, госпожа Порошина обвиняется в даче взятки в особо крупном размере через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а госпожа Корзун — в посредничестве в передаче особо крупной взятки. По версии органов следствия и государственного обвинителя, осенью 2022 года гендиректор перевела Лилии Корзун 1 млн руб., а затем передала еще 20 млн руб. в наличной форме. Денежные средства предназначались для должностных лиц Росприроднадзора, однако факт и обстоятельства передачи денежных средств, как и личности чиновников, в результате расследования установлены не были. Неустановленные должностные лица якобы должны были решить вопрос по уменьшению суммы выявленного ведомством ущерба окружающей среде, однако каких-либо действий в пользу ООО «Прикамский картон» не совершили.

В группе ПЦБК пояснили, что не считают Ирину Порошину причастной к совершению коррупционного преступления, так как органами следствия не были установлены время, место, личности предполагаемых взяткополучателей и обстоятельства договоренностей с ними, а соответственно, не был установлен и факт передачи денежных средств должностным лицами Росприроднадзора.

«Ирина Порошина находится в СИЗО уже более года, при этом ее вина не доказана»,— пояснили в пресс-службе группы компаний. По данным представителей ПЦБК, во время нахождения в следственном изоляторе у госпожи Порошиной серьезно ухудшилось здоровье «в связи с недостаточным медицинским обследованием и лечением».

Параллельно продолжается разбирательство в рамках гражданско-правового спора между ООО «Прикамский картон» и Росприроднадзором. Компания не согласна с размером вменяемого ей ущерба, кратно превышающего значения по аналогичным делам. В рамках арбитражного дела были проведены судебные экспертизы, выводы которых, по мнению заявителя, свидетельствуют о грубых нарушениях методики расчета суммы ущерба якобы причиненного водному объекту.

Предприятие с первого дня занимает открытую, конструктивную позицию в работе с государственными органами, своевременно предоставляет запрашиваемые документы и пояснения. «Такой подход направлен на объективное выяснение всех обстоятельств и достижение прозрачности в процессе»,— сообщили в пресс-службе группы компаний.

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