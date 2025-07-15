В гонках Самарской парусной недели приняли участие 95 участников и 20 яхт

На Волге завершилась Самарская парусная неделя. Крейсерская регата объединила 20 яхт и 95 участников из Самары и Тольятти, а также организованную Федерацию парусного спорта и яхт-клуб «Волга». Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В региональном правительстве отмечают, что самому юному члену экипажа — 15 лет. А самым взрослым яхтсменам — более 75 лет. Каждой яхте предстояло пройти по пять гонок с разными дистанциями на участке от спуска Шмидта (старт) до бассейна ЦСКА.

Победителями стали экипажи четырех яхт из Самары: Немо Синяя (F550), Мечта (Рикошет-930), Ягуар (Конрад-25R 1988), Ирбис (Albin Vega 27 1976). Следующая парусная регата пройдет 25 июля.

Руфия Кутляева