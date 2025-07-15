В восьми муниципалитетах Липецкой области началась уборочная кампания

Аграрии восьми муниципалитетов Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы и гороха. К 15 июля с 6 тыс. га намолочено 29 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 48 ц/га. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

Всего в регионе предстоит убрать 705 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, в том числе 312 тыс. га озимой пшеницы. Вместе с кукурузой на зерно, которую убирают поздно, общая посевная площадь составляет 1,4 млн га.

В минсельхозе добавили, что в распоряжении аграриев региона — 4,5 тыс. тракторов, 1,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, а также бункеры-перегрузчики зерна. Нехватки горюче-смазочных материалов нет. Зернохранилища могут единовременно принять более 4,5 млн т, общая производительность зерносушилок — 4,4 тыс. т в сутки.

«Липецкая область традиционно входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. Уверен, что благодаря современной технике, профессионализму аграриев и благоприятным погодным условиям нам удастся собрать достойный урожай»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Юрий Голубь