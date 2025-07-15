В Ярославле объявили повторные торги по цифровизации двух кладбищ

В Ярославле объявлены повторные конкурсы для поиска подрядчиков, которые займутся цифровизацией Игнатовского и Леонтьевского кладбищ. Соответствующая информация размещена в системе «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ранее было оцифровано Осташинское кладбище. На модели кладбища обозначены все существующие захоронения, любое из которых можно найти по имени усопшего. Следом власти планируют провести цифровизацию Леонтьевского и Игнатовского кладбищ. В июне были объявлены соответствующие торги, но позже они были отменены в связи с необходимостью внесения изменений в документацию.

Начальная цена контрактов на оказание услуг по формированию и наполнению электронно-цифровой базы данных осталась прежней — 6,4 млн руб. для Игнатовского и 930 тыс. руб. для Леонтьевского. Срок проведения работ для Леонтьевского кладбища также остался прежним — 45 дней с даты заключения контракта, для Игнатовского он снизился — с 140 до 115 дней. Напомним, что подрядчики должны будут собрать данные о всех имеющихся на погостах могилах, выполнить их фотофиксацию, выявить бесхозные и неучтенные захоронения.

Итоги конкурсов подведут в конце июля – начале августа.

Алла Чижова