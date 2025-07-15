Письма Бродского выставят на аукцион 17 июля

Два письма поэта Иосифа Бродского композитору Борису Тищенко выставят на аукцион в доме «Литфонд». Стартовая цена лотов — 600 тыс. руб. за одно письмо, говорится на сайте аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Письма выставят в рамках торгов «Редкие книги, автографы, фотографии, плакаты, открытки, мемориальные предметы и исторические бумаги из Санкт-Петербурга», которые пройдут 17 июля. В «Литфонде» отмечают, что до этого содержимое переписки публиковалось только в научной литературе. Оба лота поступили из собрания жены композитора Ирины Донской-Тищенко.

На сайте аукционного дома сказано об «очень хорошей сохранности» напечатанных на машинке писем. Одно из них поэт отправил в 1972 году из США. В нем сохранился его автограф и маленький рисунок кошки. Второе письмо господин Бродский отправил в 1962 году. Оно подписано от руки, в постскриптуме поэт просит господина Тищенко писать ему «на нотной бумаге».