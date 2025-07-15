Ижевский завод «Купол» втрое нарастил выпуск продукции с начала 2022 года

Ижевский электромеханический завод «Купол» троекратно нарастил выпуск продукции с начала 2022 года, освоив сложные технологии и увеличив ремонтопригодность изделий в зоне СВО, сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона». За этот период было нанято 3 тыс. новых сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИЭМЗ "Купол" Фото: пресс-служба ИЭМЗ "Купол"

«Только по основным изделиям — зенитный ракетный комплекс семейства “Тор” – мы выполнили 60 доработок радиотехнической аппаратуры и 25 доработок гусеничной машины. Серийно выпускается и устанавливается дополнительная бронезащита. Разработан и внедряется на боевой машине индивидуальный комплекс РЭБ. В результате выросла живучесть ЗРК и безопасность экипажей»,— отмечает гендиректор «Купола».

Кроме оборонной продукции, завод увеличил производство гражданских изделий, таких как установки воздушного охлаждения и судовое оборудование. В 2025 году завод планируется нанять еще 1 тыс. работников и в течение пяти лет построить 10 новых производственных объектов с объемом инвестиций 13 млрд руб.