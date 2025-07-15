Житель Тольятти может сесть на 20 лет за выращивание психотропных грибов

В Тольятти в суд отправлено уголовное дело 24-летнего жителя Центрального района. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре.

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Как следует из материалов дела, в январе 2025 года тольяттинец приобрел семена и споры грибов, содержащих психоактивное вещество, а также оборудование для их выращивания в своей квартире.

Выращенные грибы мужчина измельчил, получив массу 13,15 грамма. Полученный наркотик он решил продать и упаковал его в 77 раздельных капсул. Но это сделать не удалось, так как его задержали полицейские.

«Тольяттинцу, если его вина будет доказана, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев