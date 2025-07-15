Госдума приняла закон о выделении регионам средств для пациентов с редкими заболеваниями

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о выделении регионам дополнительных средств на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.

Проект поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в декабре 2024 года подготовил Минздрав. В текущую редакцию ведомство внесло уточнение, согласно которому пациенты с орфанными (редкими) заболеваниями смогут рассчитывать на оплату их лекарственного обеспечения из федерального бюджета. Предполагается, что с 2026 года федеральный бюджет начнет «подстраховывать» регионы на случай, если у них не будет хватать денег на обеспечение лекарствами таких пациентов.

По данным на конец прошлого года, в России примерно 70 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями. Финансирование закупок дорогостоящих препаратов для них (курс лечения может стоить миллионы и даже десятки миллионов рублей) происходит по трем каналам. Значительная часть больных обеспечивается лекарствами в рамках государственной программы «14 нозологий», которая действует с 2008 года и финансируется из федерального бюджета. С 2021 года функционирует фонд «Круг добра», который также за счет средств центра предоставляет препараты пациентам в возрасте до 18 лет. Остальные нуждающиеся в лекарствах получают их за счет бюджетов регионов своего проживания.

Полина Мотызлевская