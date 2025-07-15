Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав инвалида-колясочника в Саратове

Руководитель саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в Саратове. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр СКР.

Информация о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду, проживающего в Саратове, ранее появилась в СМИ. Отмечалось, что в подъезде многоквартирного дома, где проживает гражданин, есть пандус, но он имеет высокий угол наклона. Из-за этого мужчина на протяжении долгого времени не может покинуть здание без посторонней помощи.

И хотя суд обязал сотрудников профильных структур привести пандус в соответствие с нормативами, до сих пор работы не выполнены. Судебное решение вступило в законную силу. Обращения в компетентные органы по этому вопросу остались без внимания.

Павел Фролов