В салонах «МегаФона» появился виртуальный персональный коллега менеджеров по продажам. Он умеет обучать, оценивать работу, общаться и подсказывать. Цифровой ассистент получил имя «Ежедневный герой». Внедрение инструмента уже упростило и усовершенствовало работу менеджеров: сотрудники салонов могут самостоятельно отслеживать прогресс в исполнении плана, а руководители — получать отчеты о вовлеченности сотрудников, выполнении ими задач и прохождении обучения.

Ритейлер «М.Видео» начал доставлять телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую крупную бытовую технику и электронику через логистическую компанию СДЭК. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель торговой сети. Речь идет о доставке техники размером до 150 х 150 х 150 см, пояснил представитель «М.Видео». На старте она будет бесплатной, после окончания промопериода стоимость составит от 299 руб. в зависимости от габаритов и расстояния.

Только 30% российских таксистов оформили полис ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика) — такие данные привел Национальный союз страховщиков ответственности. Документ стал обязательным для таксистов с 1 сентября 2024 года, он введен для страхования здоровья и имущества пассажиров. Участники рынка жалуются не неудобную процедуру оформления страховок в регионах и затягивание сроков — вплоть до 30 дней вместо положенных пяти, из-за чего водители просто игнорируют требование о страховании.