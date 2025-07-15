Главу Южного округа Оренбурга оштрафовали из-за несоответствия требованиям мусорных площадок

В отношении главы Южного округа Оренбурга возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Ему назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

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По данным надзорного ведомства, контейнерные площадки по ул. Абдрашитова, Коминтерна, Леушинской, Советской и переулку Кустарному не отвечают предъявляемым требованиям. У них «отсутствует твердое покрытие основания, повреждено либо отсутствует ограждение, не соблюдено минимальное расстояние до жилых домов, а также захламлены подъездные пути».

Глава Южного округа Оренбурга попытался обжаловать решение управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Ленинский районный суд оставил доводы жалобы без удовлетворения. Выявленные нарушения устранены.

Руфия Кутляева