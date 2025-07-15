МВД добивается права собственности на мемориал и часовню в Нижнем Новгороде

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит иск областного ГУ МВД к администрации Нижнего Новгорода. Ведомство просит признать за Российской Федерацией право собственности на шесть объектов, отнесенных к самовольным постройкам, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал около здания ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мемориал около здания ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В их числе мемориал погибшим сотрудникам милиции, часовня и звонница на улице Максима Горького, 71 у здания областного Главка полиции, говорится в материалах дела. Также МВД добивается права собственности на павильон техосмотра машин, макет жилого дома, нежилого здания под гаражные боксы и трансформаторную подстанцию.

По данным ГУ МВД, мемориальный комплекс был открыт 13 сентября 1997 года. Он представляет собой памятник Скорбящей матери и Стелу памяти с именами 220 сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Около комплекса проводят торжественные мероприятия и отмечают памятные даты, а также вручают государственные и ведомственные награды.

Владимир Зубарев