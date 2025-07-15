Rio Tinto назначила нового генерального директора

Новым генеральным директором австралийско-британского горнодобывающего концерна Rio Tinto стал Саймон Тротт, говорится в заявлении компании. Он сменит Якоба Стаусхольма, который руководил компанией с 2021 года. Назначение вступит в силу 25 августа.

50-летний Тротт с 2020 года возглавляет в компании ключевое направление — добычу железной руды. До этого он был ее коммерческим директором. «Саймон — выдающийся руководитель с богатым опытом и глубоким пониманием горной промышленности»,— заявил, комментируя назначение, председатель совета директоров Доминик Бартон.

Семен Тумайкин