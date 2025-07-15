Произошла эвакуация граждан с базы отдыха «Лазурная» в Самарской области

Сегодня, 15 июля, двум отдыхающим на базе отдыха «Лазурная» потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 10:20 (MSK+1) спасатели из поисково-спасательного подразделения «Поляна Фрунзе» оперативно доставили пострадавших на катере с правого берега Волги до спасательной станции.

В 12:10 (MSK+1) граждан передали врачам скорой помощи. О том, что именно случилось с отдыхающими, в ведомстве не сообщили.

Алексей Алексеев