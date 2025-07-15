Жителя Башкирии предостерегли от госизмены

42-летний житель Бирского района получил предостережение от управления ФСБ по Башкирии о недопустимости государственной измены (ст. 275 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, житель Чишмов рассказывал окружающим о желании служить в вооруженных сил Украины, а затем заполнил анкету и заявление для поступления в армию иностранного государства. «В целях недопущения совершения преступления указанное лицо предупреждено УФСБ о недопустимости реализации своих намерений и привлечении его к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий»,— отметили в пресс-службе УФСБ.

Венера Хисамова