Вячеслав Гладков: в Белгородской области отремонтируют два дома соцобслуживания

В Белгородской области отремонтируют два дома соцобслуживания — в селах Ливенка Красногвардейского и Барсучье Ровеньского района. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в утреннем обращении к жителям региона. Он отметил, что здания не ремонтировались 30 лет.

Общая стоимость работ составляет 887 млн руб. 550 млн в рамках федерального проекта «Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» государственной программы «Социальная поддержка граждан» выделило федеральное правительство.

Планируется реновация внешнего вида зданий, внутренняя отделка и замена всех инженерных коммуникаций. Будет отремонтировано около 8 тыс. кв. м помещений и выполнено благоустройство окружающей территории.

Для людей, которые не могут передвигаться и обслуживать себя, создадут достойные условия жизни, отвечающие современным требованиям. На время работ их переведут в другие дома соцобслуживания.

«Самое главное, чтобы работы были выполнены в строго установленное время и с надлежащим качеством. Постараюсь заехать, посмотреть и поделиться впечатлениями»,— отметил Вячеслав Гладков.

Юрий Голубь