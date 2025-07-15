В Домбаровском районе Оренбуржья восстановлены права граждан на водоснабжение
Прокуратура Домбаровского района проверила исполнение жилищно-коммунального законодательства МУП «ЖКХ». Выяснилось, что компания регулярно производила отключение водоснабжения домов поселка Домбаровский из-за малого притока питьевой воды с имеющихся скважин, сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По результатам проверки директору унитарного предприятия было внесено представление. В результате организация задействовала дополнительные скважины. Сейчас бесперебойное водоснабжение граждан восстановлено.
Прокурором района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».