В Самаре одного из фигурантов «дела Бойко» вызвалась защищать бывшая супруга

Во вторник, 15 июля, в Ленинском районном суде Самары возобновился процесс по уголовному делу экс-руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко, который вместе с пятью бывшими высокопоставленными чиновниками и двумя бизнесменами обвиняется во взяточничестве. На заседании адвокат Александр Николаев заявил ходатайство в интересах одного из подсудимых, бывшего заместителя директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антона Палушкина. Он попросил разрешить экс-супруге обвиняемого Юлии Лекаревой представлять интересы своего бывшего мужа в качестве защитника на общественных началах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Однако на процессе выяснилось, что у нее среднее специальное образование в сфере экономики, она работает в частной фирме и не имеет квалификации и знаний для того, чтобы защищать Антона Палушкина. Поэтому гособвинитель попросила суд отклонить ходатайство, но адвокат отметил, что отсутствие образования и умений Юлии Лекаревой не противоречит закону.

В итоге судья отклонила ходатайство.

По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года Олег Бойко и его предполагаемые сообщники получали взятки от предпринимателей, занимающихся пожарной безопасностью. Кроме экс-главы регионального ГУ МЧС, в преступлении обвиняются экс-начальник УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший заместитель директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой.

В деле фигурируют бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток.

Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб. По данным следствия, Олег Бойко ежемесячно получал не менее 1 млн руб. и не менее 15% от суммы контрактов. Общая сумма взяток, полученных экс-главой ГУ МЧС, превышает 73 млн руб., а его бывшие коллеги получили от 1 до 21 млн руб.

Георгий Портнов