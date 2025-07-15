Страны ШОС подпишут итоговую декларацию в Китае

Страны-члены Шанхайской Организации сотрудничества готовят Тяньцзиньскую декларацию к подписанию на саммите глав государств ШОС. Встреча на высшем уровне пройдет 31 августа — 1 сентября 2025 года в Китае, передает корреспондент «Ъ».

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай 13 июля для участия в заседании стран ШОС. В тот же день он встретился с китайским коллегой Ван И. Сегодня министр встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил визит в Китай президента России Владимира Путина. Поездка главы государства запланирована на 31 августа—3 сентября.

Анастасия Домбицкая