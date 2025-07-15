ШОС решила предоставить Лаосу статус страны-партнера

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите глав МИДов Шанхайской организации сотрудничества было решено предоставить Лаосу статус страны-партнера.

«Сегодня принято решение о том, чтобы статус партнера ШОС был предоставлен Лаосской демократической республике»,— заявил Сергей Лавров, передает корреспондент «Ъ».

В состав ШОС входят 10 стран, в том числе Индия, Китай и Россия. У ШОС есть партнеры по диалогу — 14 стран, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия.

Анастасия Домбицкая