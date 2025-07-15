Израиль атаковал военную технику Сирии в Эс-Сувейде

Армия обооны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала боевые бронированные машины сирийской армии, вошедшей в город Эс-Сувейда на юге Сирии, где проживают друзы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили нанести удары в этом районе для защиты местного населения.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля немедленно нанести удары по силам режима и вооружениям, введенным в район Эс-Сувейда в Сирии с целью действий режима против друзов. Это является нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода сил и вооружений в южные районы Сирии, что представляет угрозу для Израиля»,— следует из заявления премьера и министра обороны.

Столкновения между друзскими ополченцами, бедуинскими племенами и силами сирийского правительства в Эс-Сувейде продолжаются с прошлой недели. МВД Сирии сообщало о 30 погибших, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека — о 99. 15 июля «для стабилизации» ситуации в город вошли Силы обороны Сирии и МВД.

Лусине Баласян