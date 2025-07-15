Число детей—сирот в Удмуртии сократилось на четверть за 2,5 года

Число детей детей—сирот в Удмуртии сократилось на 25% за 2,5 года — до 359 несовершеннолетних к настоящему моменту, рассказала уполномоченная по правам ребенка Ольга Авдеева на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства региона 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы стараемся создавать такие условия, чтобы ребенок оставался в семье. Самый лучший вариант — в кровной, а если это невозможно, то в замещающей. Более того, у нас снижается число семей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении. Если в 2024 году их было 1413, то сейчас их всего 1258. За прошлый год с учета снято более 400 семей»,— сказала детский омбудсмен.

Количество обращений к Ольге Авдеевой выросло на 27% год к году, до 1706 заявлений в 2024 году. «Этот рост свидетельствует о растущем доверии жителей региона к институту уполномоченного»,— говорится в сообщении властей.