В 2025 году судебные приставы Татарстана взыскали 1,1 млрд рублей алиментов

По итогам первого полугодия 2025 года сотрудники Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Татарстану взыскали алименты с неплательщиков на сумму 1,1 млрд руб. Об этом рассказал руководитель ГУФССП по республике Анвар Закиров.

Сумма взысканных алиментов превышает показатель первого полугодия прошлого года на 253 млн руб.

Всего в 2025 году в судебные приставы поступило 748 тыс. исполнительных документов на общую сумму 42 млрд руб. Работники ГУФССП по Татарстану уже взыскали 10 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. были направлены в бюджет республики.

Судебные приставы региона также составили 5,4 тыс. арестов имущества должников на сумму 3,1 млрд руб. На принудительную реализацию было передано имущество на сумму 810 млн руб.

Диана Соловьёва