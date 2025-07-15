Башкирия заняла 33-е место по доступности жилья среди регионов страны

Башкирия заняла 33-е место среди российских регионов по доступности жилья для семей на май нынешнего года, следует из исследования «РИА Новости».

Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в Башкирии составляет 5 млн руб. Чтобы ее купить, понадобится как минимум 3,5 года, пришли к выводу аналитики. В прошлом году этот показатель составил — 4,7 лет. «Согласно результатам проведенного исследования на основе вышеописанной методологии, доступность жилья в большинстве регионов выросла. Основными причинами стали сохраняющаяся положительная динамика заработных плат и процентных ставок по депозитам, которая опередила рост цен на жилье»,— указали аналитики.

Наиболее доступное жилье в России находится в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Самое дорогое жилье зафиксировано в Крыму, Севастополе и Калмыкии.

Составляя рейтинг, аналитики рассчитывали минимальное количество лет для семьи из двух взрослых (со средней «белой» зарплатой в регионе) и одного ребенка, опираясь на данные Росстата, Центробанка и «СберИндекса».

Венера Хисамова