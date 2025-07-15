Госдума приняла закон о контроле над крупными маркетинговыми компаниями

Госдума одобрила в третьем чтении закон о регулировании деятельности маркетинговых компаний, исследующих товарный рынок в России. Проводить исследования запретят компаниям с иностранным участием в капитале более 20%. Российские компании с годовой выручкой более 800 млн руб. включат в соответствующий реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект закона внесла группа депутатов еще в июле 2023 года. В первом чтении предлагалось создание реестра, который должна была вести Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а включать в него должны были российские организации с выручкой от 30 млн руб. в год. При этом компании с иностранным участием в капитале более 20% могли работать на рынке по согласованию с правкомиссией по иностранным инвестициям.

Ко второму чтению планку для подпадания под регулирование увеличили до 800 млн руб. в год., а для иностранных компаний требования ужесточили. Согласно принятому закону, создание и ведение реестра возложат на уполномоченный орган, который выберет правительство. Он же займется мониторингом, запросом документов и контролем за соблюдением правил.

Из-под регулирования вывели организации, которые проводят исследования в интересах госорганов, в собственных интересах внутри группы лиц, с использованием данных из государственных информационных систем. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, передает «Интерфакс».