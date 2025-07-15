Электроподстанция загорелась при ударе БПЛА в Рыльском районе Курской области

Село Большенизовцево Рыльского района подверглось удару украинского дрона. Произошло возгорание электрической подстанции. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, без света остались 735 человек в Некрасовском сельсовете и 296 человек в Дуровском. Предприняты все меры по оперативному восстановлению электричества. Господин Хинштейн взял ситуацию на личный контроль.

Ранее сегодня глава региона сообщал об ударе БПЛА по деревне Гирьи Беловского района области. Пострадал мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями живота.