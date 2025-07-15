МИД России заявил об отказе Украины от переговоров

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Украина отказывается от переговоров с Россией. По его словам, это доказывает заинтересованность поддерживающих ее стран НАТО в «максимальном затягивании этого конфликта с тем, чтобы истощить Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку, но никто не сказал о том, что сделка предполагает ведение переговоров. И их нет по той простой причине, что сама Украина отказывается от их ведения»,— сказал Александр Грушко журналистам.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что третий раунд не состоится, пока обмены не завершатся. Стороны, в частности, должны обсудить меморандумы о прекращении огня, которыми они обменялись на последней встрече. Президент РФ Владимир Путин говорил, что главы делегаций обсуждают возможные даты.

Лусине Баласян