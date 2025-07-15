В Кулебаках возбудили уголовное дело из-за спила деревьев, высаженных ветеранами

В Нижегородской области возбудили уголовное дело о халатности после того, как в Кулебаках были спилены деревья, посаженные на площади Победы участниками Великой Отечественной войны в память о погибших воинах. Об этом говорится в ответе прокурора Нижегородской области Андрея Травкина на обращение депутата Госдумы Владислава Егорова.

В своем обращении господин Егоров отметил, что деревья были спилены по решению местной администрации, которая признала их аварийными и подлежащими вырубке. В то же время местные жители считают, что деревья были абсолютно крепкими и здоровыми, это можно подтвердить по их спилам.

Владислав Егоров просил областную прокуратуру провести проверку указанных фактов и оценить состояние спиленных деревьев. Также он просил выявить лиц, принявших решение о спиле деревьев и проверить соблюдение природоохранного, земельного, экологического, градостроительного законодательства Российской Федерации при уничтожении деревьев. По мнению депутата, спил деревьев, посаженных ветеранами, оскорбляет память и чувства большого числа людей.

В ответе областного прокурора на это обращение также говорится, что по факту несоблюдения требований при обследовании деревьев перед принятием решения об их уничтожении главе Кулебакского муниципального округа внесено представление, которое пока находится на рассмотрении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Репин