Владелец автосервиса убил кредитора и сжег в машине под Ярославлем

В Ярославский облсуд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя региона, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Обвинение считает, что в 2009 году обвиняемый праздновал День рождения со своими знакомыми в автосервисе, который купил накануне на заемные средства. Когда пришел займодатель, обвиняемый ударил его кувалдой по голове, чтобы не возвращать долг в 720 тыс. руб.

После чего тело убрали в багажник BMW, вывезли к деревне Козульки и подожгли автомобиль. Соучастникам уже назначено наказание в виде лишения свободы, теперь перед судом предстанет сам владелец автосервиса.

Алла Чижова