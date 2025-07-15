«Амкар» покинул лучший снайпер команды

Артем Котик, забивший в первом круге за «Амкар» десять голов, покинул пермскую команду. Как сообщает пресс-служба пермского клуба, он возвращается в ФК «Нефтехимик», откуда был взят в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар». Фото: ФК «Амкар».

24-летний нападающий присоединился к «красно-черным» в начале 2025 года. В этом сезоне провел в чемпионате все 13 матчей в составе пермского клуба, забил десять голов и отдал две голевые передачи. В июне болельщики признали футболиста игроком месяца.

Отметим, что Артем Котик также выступал в составе ФК «Муром» и также был отозван в «Нефтехимик» после первого круга. Напомним, что сейчас главным тренером «Амкара» стал экс-наставник ФК «Муром» Александр Кульчий.