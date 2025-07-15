Интерлизинг присоединился к программе Lada Leasing

Интерлизинг стал участником программы финансирования Lada Leasing, предоставляющей скидки на покупку новых автомобилей марок LADA и XCITE.



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Согласно условиям акции, лизингополучатели смогут сэкономить до 450 000 рублей при покупке выбранного транспортного средства. Скидку возможно совместить с программами Трейд-ин и Трейд-ин RESTART, а также с субсидией Минпромторга на отдельные модели.

В рамках программы возможен авансовый платеж 0%, одобрение по продукту Экспресс и трем документам: паспорту, анкете и карточке 51 счета.

Lada остается лидеров продаж в сегменте легковых автомобилей. Среди популярных моделей выделяются универсалы LADA Niva, особенно востребованные сельскохозяйственными предприятиями, и компактные LCV LADA Largus, которые выбирают для организации внутригородской логистики. Наиболее распространённым выбором корпоративных заказчиков становится седан LADA Vesta, характеризующийся сочетанием доступности и функциональности.

ООО «Интерлизинг»