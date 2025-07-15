«СИБУР» и пермские инвесторы могут завершить спор мирным путем

Арбитражный суд Пермского края отложил на 20 августа рассмотрение исков пермских инвесторов Лейлы Гараевой и ООО ИК «Финдом» к ПАО «СИБУР Холдинг». В рамах иска госпожа Гараева требует с ПАО более $559,48 тыс., ИК «Финдом» — свыше $719 тыс. Как говорится в материалах дела, рассмотрение дел отложено на два месяца в связи с идущим мирным урегулированием спора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Третий иск к «СИБУРу» на $305 тыс. от совладельца группы компаний «ПМД» Олега Стародубцева к рассмотрению принят, однако в судебном определении также заявлено ходатайство истца о намерении сторон урегулировать спор мирным путем.

Напомним, в начале 2025 года с заявлениями в Арбитражный суд Пермского края с исками к ПАО обратились ИК «Финдом», а также совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев и дочь его делового партнера Лейла Гараева. Все они в разное время приобрели облигации SIBUR Securities DAC, которую истцы считают подконтрольной ПАО «СИБУР Холдинг». Они указывают, что в итоге не получили обещанные выплаты от $305 тыс. до $719 тыс. Ранее иски к ПАО направили и инвесторы из других регионов.