«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как Россия и Бразилия планируют расширять сотрудничество в сфере инноваций и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Когда речь заходит о прорывных технологиях и масштабных проектах, то действовать и проще, и эффективнее сообща. Обмен опытом и технологиями позволяет генерировать новые продукты и проекты. Так, Россия и Бразилия в рамках БРИКС планируют совместно тестировать научные идеи и делиться друг с другом опытом. Все это в рамках двух программ, о которых Москва и Бразилиа объявили на совместном форуме в начале июля.

Смысл этих инициатив по просьбе “Ъ FM” раскрыла Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS, которая помогает развивать и внедрять новые идеи и технологии в крупных холдингах. Несколько лет назад по запросу Минэкономразвития компания исследовала потенциал сотрудничества России и Бразилии: «Тот накопленный опыт, который у нас есть как у команды с точки зрения инноваций и технологий, позволил нам сформировать несколько наиболее эффективных направлений сотрудничества, которые мы планируем реализовать в ближайшее время. Первое — мы планируем сделать реверсивную программу технологического трансфера между Россией и Бразилией, она как раз будет направлена на двустороннее сотрудничество в области науки, технологий, инноваций. И второе направление — это российско-бразильская программа адаптации инноваций, в рамках которой мы планируем совершать обмен новыми технологиями и тестирование этих технологий на рынке партнеров».

Предполагается, что участники международного акселератора получат и господдержку. А это гранты, венчурное финансирование, льготные условия в технопарках и возможности в рамках нацпроектов «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации».