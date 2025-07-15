«Желающих сыграть на клубном чемпионате мира будет предостаточно»

Профсоюз футболистов назвал главу FIFA Джанни Инфантино «человеком, возомнившем себя богом». По мнению организации, которая пытается защитить спортсменов, клубный чемпионат мира вскрыл реальные проблемы, с которыми сталкивается большинство игроков по всему миру, а Инфантино эти проблемы игнорирует. Сможет ли новый турнир набрать популярность? И будет ли одна из самых могущественных футбольных организаций считаться с профсоюзом? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Клубный чемпионат мира критиковали во всех странах. Многие футболисты и тренеры не хотели мириться с тем, что после тяжелейшего сезона приходится продолжать играть, да еще в таких регионах, где столбик термометра понимается почти до +40 градусов. А когда полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил жуткую травму — перелом ноги, эксперты начали говорить, что на фоне усталости спортсменов подобное может и повториться. Естественно, в дело тут же включился профсоюз футболистов. Новый турнир FIFA, без сомнения, не самое крутое футбольное состязание, но профсоюз пытается заработать на этих проблемах, считает футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Я бы их вообще всех разогнал. Сидят еще одни дармоеды, которые хотят шантажировать FIFA для того, чтобы тоже заработать. Поверьте, все вокруг денег».

А денег на клубный чемпионат мира организаторы не жалели и жалеть впредь не собираются. «Челси», который выиграл турнир, заработал в США $115 млн, ПСЖ, проигравший в финале, — $107 млн. Даже мексиканский клуб «Пачука», который не набрал ни одного очка и забил всего два мяча, получит около $10 млн просто за участие. Так что желающих сыграть на клубном чемпионате мира через четыре года точно будет предостаточно, и как бы футболисты ни жаловались, им придется выходить на поле. Зарплаты в суперклубах позволяют не обращать внимания на сложный график игроков, уверен Дмитрий Селюк: «Они получают такие деньги, что можно чуть-чуть потерпеть. Понятно, что у некоторых жены кричат: "Мы хотим поехать туда и сюда, а вы тут играете в футбол". Так-то шикарно: зарабатывать огромные деньги и отдыхать все время».

Любопытно, но перед тем, как сделать громкое заявлении об Инфантино, что он, мол, возомнил себя богом, представители футбольного профсоюза смогли договориться с FIFA и даже подписали документы, по которым обязательный перерыв между матчами должен составлять не менее 72 часов, а отпуск игрока в межсезонье не может быть меньше 21 дня. Человек, который считает себя богом, вряд ли пошел бы на такие уступки. Другой вопрос, сможет ли новый турнир покорить сердца болельщиков. Пока клубы относятся к нему, как к возможности заработать, а поклонники футбола — как к не самому важному межсезонному соревнованию. Пока все это кажется лишь попытками Инфантино соперничать с UEFA, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Его зависть к тем доходам, которые получают клубы и Европейская футбольная ассоциация, всем известна, это зависть не белая, а черная. Поэтому сейчас этот искусственно созданный турнир с командами из Новой Зеландии не может вызывать ничего, кроме смеха».

К тому же серьезный дисконт на билеты и проблемы с посещаемостью в США не добавили турниру популярности. Но следующий клубный чемпионат будет проходить в Испании, и, скорее всего, FIFA учтет ошибки, попытавшись собрать в обойму более конкурентоспособные клубы. Так что, кто знает, может быть, через три-четыре розыгрыша мнение о турнире изменится, особенно если планка финансирования будет только повышаться.

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Владимир Осипов