На юге Самарской области погибли два птенца краснокнижного степного орла

В Самарской области на юге из-за проливных дождей погибли два птенца краснокнижного степного орла. Выжил только один орленок. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Еще в одном гнезде степного орла в Большеглушицком районе кладка погибла. В качестве возможной причины региональное минприроды называет отравление агрохимикатами.

В министерстве отмечают, что степных орлов в регионе всего две пары. Гнезда они устраивают на возвышенных участках, на земле. В прошлом году для них обустроили «семейных очаг», состоящий из трех гнездовых платформ.

Руфия Кутляева