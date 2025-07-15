На юге Самарской области погибли два птенца краснокнижного степного орла
В Самарской области на юге из-за проливных дождей погибли два птенца краснокнижного степного орла. Выжил только один орленок. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Фото: Василий Дерюгин
Еще в одном гнезде степного орла в Большеглушицком районе кладка погибла. В качестве возможной причины региональное минприроды называет отравление агрохимикатами.
В министерстве отмечают, что степных орлов в регионе всего две пары. Гнезда они устраивают на возвышенных участках, на земле. В прошлом году для них обустроили «семейных очаг», состоящий из трех гнездовых платформ.