Песков: Рютте никогда не проводил таких исторических параллелей, как Мединский

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия отправила на переговоры с Украиной в Стамбул «какого-то историка». Представитель Кремля подчеркнул, что возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский — помощник президента РФ: должность выше, чем федеральный министр.

«То есть, по нашей табели о рангах, он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины (министр обороны Рустем Умеров.—‘’Ъ’’)»,— пояснил Дмитрий Песков во время пресс-колла. «Если господин Рютте имеет в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию. Здесь, наверное, стоит вспомнить, что если мы правильно помним, сам господин Рютте тоже является историком. Но вместе с тем я никогда от господина Рютте не слышал таких блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов. От господина Рютте мы такого не слышали. От моего коллеги Мединского слышали неоднократно»,— сказал представитель Кремля.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Марк Рютте заявил, что перед переговорами в Стамбуле США и союзники по НАТО «оказали давление на украинцев, чтобы они отправили сереьзную делегацию». «И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года»,— заявил генсек Североатлантического альянса.

Лусине Баласян