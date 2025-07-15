В Башкирии ожидаются дожди и грозы

В Башкирии завтра, 16 июля, ожидается переменная облачность, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Ночью в некоторых районах пройдет дождь, днем — с грозой. Ветер ожидается западный, северо-западный ночью 0-5м/с, днем 5-10м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +11,+16°, в северных и горных районах до +6°, днем +20,+25°, по югу до +30°.

В Уфе ожидается переменная облачность. Ветер западный, северо-западный ночью 0-5м/с, днем 5-10м/с. Столбик термометра ночью покажет +12,+14°, днем +22,+24°.

Венера Хисамова