В Уфе воду отключили в 18 жилых домах и детсаду

В Октябрьском районе Уфы без горячей воды остались 13 зданий, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Речь идет о 12 многоквартирных домах на улицах Менделеева, 50 лет СССР, в Лесном проезде и Молодежном бульваре, а также детском саду №120.

Без холодной воды остался дом 10 на Сипайловской улице, а дома 25, 31, 33/2 и 33/3 — без горячей воды на Российской улице. Холодную и горячую воду отключили в доме 37 на бульваре Ибрагимова.

Ремонтные работы по постановлению водоснабжения проведут работники ООО «БашРТС» и ГУП «Уфаводоканал».

Венера Хисамова