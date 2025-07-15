Руководитель «Орловского рыбхоза» прокомментировал претензии УФАС

Директор ООО «Орловский рыбхоз» Закий Мурзагалин в ответе на запрос «Ъ-Уфа» сообщил суть претензий ООО МФ «Урожай».

Как писал «Ъ-Уфа» 8 июля, Управление ФАС по Башкирии добивается возврата в госсобственность 9,8 га земель в Подлубовском сельсовете Кармаскалинского района. В 2015 году рыбное хозяйство получило их в аренду на 49 лет. По мнению УФАС, куда обратился с жалобой «Урожай», срок аренды не мог превышать 10 лет.

В министерстве минземимущества сообщили «Ъ-Уфа», что территориальный отдел министерства по Кармаскалинскому району готов расторгнуть договор аренды участков, но господин Мурзагалин не явился для подписания соглашения о расторжении договора. Вместо этого он обратился в арбитражный суд о признании решения УФАС недействительным.

Также рыбхоз взыскивает с «Урожая» 11,3 млн руб. убытков, которые якобы возникли по причине гибелм флоры и фауны. «Орловский рыбхоз» установил 28 завершенных и два текущих проверок в отношении «Урожая», отмечается в сообщении.

Майя Иванова