В Ижевске временно закрыта трамвайная остановка «Улица Коммунаров»

С 15 июля в Ижевске закрыта остановка «Улица Коммунаров» в обоих направлениях по трамвайному маршруту №7, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». Ограничение связано с обустройством остановок в рамках ремонта трамвайных путей на улице Кирова. Сроки открытия не обозначены.

Напомним, до конца года в Ижевске планируют капитально отремонтировать 5 км трамвайных путей. Ремонт коснется перекрестков Карла Маркса—Бородина, Карла Маркса—Чугуевского, а также участков улиц Карла Маркса, Кирова, Шишкина и 4-я Подлесная. Стоимость ремонта составит 428 млн руб. Они направлены из регионального бюджета.