В Оренбурге спасли девочку, которая оказалась дома одна

Во вторник ночью, 15 июля, в Оренбурге на ул. Желябово сотрудники МЧС России вытащили из квартиры на пятом этаже девочку, которая была дома одна и испугалась. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, двое молодых людей заметили у окна квартиры маленькую девочку, которая плакала. Они вызвали экстренные службы. Прибывшие сотрудники МЧС с полицией и бригадой скорой помощи установили, что восьмилетняя девочка оказалась дома одна. Испугавшись, она начала плакать. Ребенок не знал, где находится мама. Девочка не могла открыть дверь, так как ключей у нее не было. Связаться с родными она тоже не могла, у нее не было телефона.

Сотрудник 3 ПСЧ поднялся к окну по автолестнице. Ребенка благополучно спустили с высоты и передали сотрудникам полиции.

Руфия Кутляева