На Кубани будут судить главного фигуранта «дела о лечебных матрасах»

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Тверской области, обвиняемого в создании преступного сообщества, действовавшего под видом сети медицинских центров. Потерпевшими по делу признано более 1,6 тыс. человек, ущерб составил 152 млн руб.. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фамилию фигуранта в МВД не сообщают. По данным «Ъ», подсудимым является Михаил Фадеев, директор тверской компании «НПО Техпродздрав», которая по собственной технологии выпускает подушки и матрасы с микросферами под маркой «Здоров». По версии производителя, изделия предназначены для лечения варикозного расширения вен и других заболеваний.

Следствие полагает, что руководитель «НПО Техпродздрав» Михаил Фадеев, маркетологи Денис Каменкович и Борис Шапиро, а также группа их сообщников занимались обманом граждан, приглашая их на обследование в медицинские центры и убеждая купить продукцию марки «Здоров». При этом, по данным полиции, сотрудники медицинских центров не имели медицинского образования и использовали оборудование, не предназначенное для диагностики заболеваний. Также, по мнению следствия, обманом являлся и обещанный терапевтический эффект от «лечебных матрасов».

Уголовное дело в отношении Дениса Каменковича и Бориса Шапиро, а также еще шестнадцати сотрудников медцентров в настоящее время слушает Первомайский суд Краснодара. Фигуранты не признают вину, утверждая, что изделия «Здоров» на самом деле являются лечебными.

Анна Перова, Краснодар